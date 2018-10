Actualidade

Os países do G20 reconheceram hoje que as tensões comerciais dentro do grupo estão a afetar a "confiança nos mercados" e a aumentar a "volatilidade financeira", numa alusão à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

"O comércio internacional é um importante motor do crescimento e precisamos de resolver as tensões que estão a afetar negativamente a confiança dos mercados e a aumentar a volatilidade financeira", disse o ministro das Finanças argentino, Nicolás Dujovne.

O responsável argentino falava numa conferência de imprensa em Bali, onde decorre até domingo a assembleia anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.