O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, disse à Lusa que a nomeação do novo adjunto do Procurador-Geral da República de Timor-Leste foi a "decisão correta", apesar de críticas de deputados do Governo.

"Não houve ainda qualquer reação da Procuradoria-Geral. Alguns cidadãos reagiram contra essa minha decisão, mas eu devo dizer que a decisão que tomei foi uma decisão correta", afirmou Francisco Guterres Lu-Olo.

Os comentários de Lu-Olo surgem depois de algumas críticas à sua decisão, no mês passado, de nomear Alfonso Lopez, até aqui procurador Distrital de Díli, para o cargo de adjunto do Procurador-Geral da República, substituindo a procuradora Zélia Trindade.