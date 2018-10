Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês afirmou hoje, em Díli, que Tóquio quer revitalizar o relacionamento com Timor-Leste, através do fortalecimento dos recursos humanos, da economia, do setor marítimo e da cooperação regional.

"O Japão e Timor-Leste são importantes parceiros que partilham valores básicos. Queremos revitalizar o nosso relacionamento para uma nova fase", disse Taro Kono aos jornalistas, numa declaração sem direito a perguntas, ao lado do homólogo timorense, o ministro interino dos Negócios Estrangeiros, Agio Pereira.

Kono destacou que o objetivo é avançar na "cooperação no campo marítimo, através de uma consulta trilateral entre o Japão, Timor-Leste e a Indonésia", e continuar a contribuir para o desenvolvimento de infraestruturas em Timor-Leste.