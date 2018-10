Actualidade

O Espaço MIRA e o MIRA Fórum celebram este sábado o quinto aniversário de uma "loucura" dos fundadores, surpreendidos pelo sucesso e impacto do projeto cultural ancorado na fotografia, mas aberto a todas as vertentes artísticas.

O projeto nasceu da cabeça dos fotógrafos Manuela Matos Monteiro e João Lafuente, hoje com 68 anos, que admitem que toda a gente achou que estavam "loucos em fazer uma galeria" na freguesia.

"Em Campanhã, costumamos dizer, 'as pessoas chegam, as pessoas partem, mas as pessoas não estão'", comentou Monteiro, numa exclusão que também se combate pela arte e com uma "agenda cheia durante todo o ano", que as galerias têm registado.