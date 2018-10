Actualidade

Uma homenagem ao teatro é como o encenador João Mota classifica "Os apontamentos de Trigorin", peça de Tennessee Williams sobre Tchekhov, que a Comuna estreia no dia 25, para celebrar os 47 anos que completa em maio de 2019.

Sem nunca ter encenado uma peça do dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904), de que gosta muito, João Mota volta agora à dramaturgia do norte-americano Tennessee Williams, desta vez com uma adaptação de "A gaivota", depois de, em 1990, ter encenado o autor de "Um elétrico chamado desejo", ainda com Manuela de Freitas no elenco da Comuna.

"É uma peça de que gosto muito", "Os apontamentos de Trigorin" e "A gaivota". "Primeiro gosto muito de Tchekhov, e a Comuna vai fazer 47 anos e a verdade é que nunca fiz Tchekhov. Na altura [1990], pensei fazer porque estava cá Manuela de Freitas. Tchekhov é um autor de que gosto muito, mas tive sempre medo de não ter atores para o fazer", confessou João Mota à agência Lusa, à margem de um ensaio para a imprensa de "Os apontamentos de Trigorin".