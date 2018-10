Actualidade

A atribuição do Nobel da Literatura a José Saramago, há 20 anos, foi muito festejada em Cabo Verde, que elegeu o escritor como um dos mais lidos e que ainda hoje desperta o interesse dos leitores cabo-verdianos.

"Até hoje sentimos esta simpatia por Saramago, como se fosse um escritor nosso", disse à agência Lusa Domingos Cardoso, da Santiago Editora.

A propósito do 20.º aniversário do anúncio e entrega do Nobel da Literatura a José Saramago, que se assinala este ano, Domingos Cardoso, ele próprio um leitor de Saramago, disse que os cabo-verdianos, quando se referem à língua portuguesa e aos escritores portugueses, fazem-no como se fossem de Cabo Verde.