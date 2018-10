Actualidade

O defesa Pepe e o avançado Bernardo Silva foram dispensados dos trabalhos da seleção portuguesa de futebol, após a vitória na Polónia, por 3-2, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Os dois jogadores, que foram titulares no segundo jogo da Liga das Nações, foram dispensados, por opção técnica do selecionador Fernando Santos, reduzindo de 25 para 23 o número de jogadores disponíveis para o jogo particular com a Escócia, no domingo, em Glasgow.

O central Pepe, que viu um cartão amarelo aos 74 minutos no encontro com a Polónia, poderia jogar com a Escócia, mas seria sempre baixa para o próximo jogo da seleção no grupo 3 da Liga das Nações, quando a equipa das 'quinas' visitar a Itália, em 17 de novembro.