Actualidade

As igrejas que atuam ilegalmente em Angola começam a ser encerradas a partir de novembro, consequência da decisão do Governo de extinguir as plataformas ecuménicas no país para "normalizar o exercício da liberdade da religião, crença e culto".

A decisão foi anunciada hoje pelo diretor nacional dos Assuntos Religiosos do Ministério da Cultura de Angola, Francisco de Castro Maria, que lembrou que a moratória para a legalização das estimadas 1.220 confissões religiosas não reconhecidas oficialmente no país termina a 03 de novembro.

Segundo dados oficiais, oficialmente, existem 81 igrejas reconhecidas em Angola.