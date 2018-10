Moçambique/Autárquias

O cabeça-de-lista da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) no município da Matola, o segundo maior do país, declarou hoje à Lusa que o partido venceu as eleições autárquicas na cidade, com 48,8%, assinalando que aguarda a confirmação pelos órgãos eleitorais.

"Os números que me são presentes, tirados dos editais das mesas de voto, dão à candidatura da Renamo 133.059, correspondentes a 48,86 %", afirmou António Muchanga.

A Comissão Distrital de Eleições da Cidade da Matola ainda não anunciou os resultados da votação de quarta-feira, devendo fazê-lo até hoje às 18:00 de Maputo (16:00 de Lisboa), conforme impõe a legislação eleitoral moçambicana.