Actualidade

A REDE - Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea considera que o modelo de apoio às artes "precisava de ser reformulado e não apenas aperfeiçoado", na sequência da finalização do relatório do Grupo de Trabalho nesta área.

De acordo com um comunicado divulgado pela associação, a poucas horas da entrega do documento ao ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, a REDE afirma que, finalizado o processo, "o presente relatório não espelha de forma inequívoca a complexidade das discussões tidas no seio" do Grupo de Trabalho.

"Não obstante os resultados plasmados em alguns pontos deste relatório, que vão ao encontro de reivindicações antigas da REDE, este não abrange todas as suas preocupações no que concerne ao apoio às artes, não considerando a REDE, por isso, findo o processo de defesa de um sistema mais adequado à realidade e atualidade nacionais", sustenta.