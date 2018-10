Actualidade

O grupo de trabalho da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027 anunciou hoje a criação de um conselho estratégico regional e de um grupo consultivo, constituído por personalidades da cultura e das artes e académicos.

Numa apresentação para divulgar o trabalho que está a ser desenvolvido, a equipa liderada pelo mágico Luís de Matos disse que já dialogou com 49 dos 144 agentes culturais da cidade e que vai reunir em breve com "todos os que ainda não foram ouvidos".

O objetivo é criar um conselho cultural regional, que seja "o alicerce do Plano Estratégico Cultural da cidade", salientou o coordenador do grupo de trabalho, que integra também o antigo diretor do Conservatório Manuel Rocha, o vice-reitor da Universidade de Coimbra (UC) Luís Menezes, o antigo diretor regional da Cultura do Centro António Pedro Pita, a antiga vice-reitora da UC Cristina Robalo Cordeiro e o médico e presidente do PSD Coimbra, Nuno Freitas.