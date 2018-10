Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA/STE) considera hoje, em comunicado, que o relatório do Grupo de Trabalho para revisão do modelo de apoio às artes "é positivo", mas "fica aquém do ideal".

Num comunicado hoje divulgado pela direção do CENA/STE, poucas horas antes da entrega do documento ao ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, o CENA/STE mantém as exigências de acabar com a precariedade laboral no setor das artes, e aumentar de forma "assinalável" as verbas a consignar nesta área.

O Grupo de Trabalho foi criado a 15 de junho pelo Ministério da Cultura, para receber propostas de alteração ao novo modelo de apoio às artes, que entrou em vigor este ano, e entrega hoje o relatório final para o seu aperfeiçoamento, baseado em propostas de representantes dos artistas e individualidades da cultura.