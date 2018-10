Actualidade

A escritora francesa Maryse Condé foi distinguida hoje com o prémio alternativo ao Nobel da Literatura, anunciou a Nova Academia sueca, responsável pela iniciativa.

O Prémio de Literatura da Nova Academia foi criado como protesto contra o cancelamento do Prémio Nobel da Literatura e tinha quatro finalistas: o japonês Haruki Murakami, a vietnamita Kim Thúy, a francesa Maryse Condé e o inglês Neil Gaiman.

"Nas suas obras, com uma linguagem precisa", Maryse Condé "descreve os danos do colonialismo e o caos do pós-colonialismo", afirmou hoje a Nova Academia, no anúncio realizado na Biblioteca Pública de Estocolmo.