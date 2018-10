OE2019

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) anunciou hoje que emitiu um pré-aviso de greve para dia 26 contra a falta de proposta do Governo para aumentos salariais, juntando-se assim às outras duas estruturas sindicais da função pública.

O anúncio foi feito pela presidente do STE, Helena Rodrigues, à saída de uma reunião com o ministro das Finanças, Mário Centeno, em Lisboa, no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

A dirigente sindical saiu "dececionada" da reunião no Ministério das Finanças, a quarta sobre o tema, devido à ausência de propostas concretas para a função pública, nomeadamente sobre aumentos salariais.