Actualidade

O poeta e ficcionista Nuno Figueiredo venceu a quarta edição do Prémio Nacional de Poesia Actor Mário Viegas, atribuído pelo Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), com a obra "Epifanias".

O anúncio do vencedor foi feito hoje em conferência de imprensa pela direção do CCRS, com o representante do júri Vicente Batalha a sublinhar que teve oportunidade de "ler boa poesia" ao analisar as 243 obras concorrentes ao prémio, destacando-se "Epifanias" pelo "estilo de escrita inovador".

O prémio será entregue numa gala que o CCRS vai realizar no próximo dia 10 de novembro, data em que Mário Viegas faria 70 anos, decorrendo nesse mês várias iniciativas de homenagem ao ator escalabitano, anunciou Ana Martinho, da direção do Centro Cultural Regional de Santarém.