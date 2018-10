Mau tempo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) aconselhou hoje os condutores da Madeira a evitarem a utilização das estradas junto à orla costeira e a limitarem a circulação automóvel ao indispensável por causa dos efeitos da passagem do furacão Leslie.

Na nota divulgada, o Comando Regional da Madeira da PSP também insta que seja "dada especial atenção à condução em condições climatéricas adversas, moderando a velocidade em função não só da sinalização existente como também da visibilidade e condições da via".

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e a Atmosfera (IPMA), as ilhas da Madeira e Porto Santo vão sentir, a partir de sábado, os efeitos da passagem do furacão Leslie no arquipélago.