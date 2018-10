Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou hoje exoneração de José Azeredo Lopes de ministro da Defesa e aguarda a proposta por parte do primeiro-ministro, António Costa, de nomeação de um sucessor.

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, "o primeiro-ministro informou esta tarde o Presidente da República do pedido de demissão do ministro da Defesa Nacional", nos termos da Constituição, "mais tendo acrescentado que oportunamente proporia o nome de um substituto".

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas "aceitou a proposta de exoneração e aguarda a proposta de nomeação de um sucessor", lê-se na mesma nota.