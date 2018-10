Mau tempo

O Governo do Reino Unido alertou hoje os seus cidadãos para a passagem do furacão Leslie pela Madeira, no fim de semana, aconselhando-os a seguir as instruções das autoridades e a verificarem os voos de e para o arquipélago.

"O furacão Leslie deverá trazer chuvas e ventos fortes à Madeira neste fim de semana de 13 a 14 de outubro", afirma o aviso do Governo do Reino Unido.

O alerta, emitido através do serviço de notificações aos viajantes, aconselhou que os cidadãos britânicos devem "monitorizar as atualizações meteorológicas locais e seguir as instruções das autoridades locais".