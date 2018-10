Actualidade

Os ex-futebolistas do Benfica Vítor Paneira e Stefan Schwarz consideraram hoje que o plantel principal das 'águias' está imune às polémicas que têm envolvido clube lisboeta.

Os dois antigos atletas estiveram hoje presentes na inauguração da primeira loja oficial do Benfica no norte do país, situada num centro comercial em Matosinhos, e concordam com o treinador Rui Vitória, que disse ter a equipa "blindada".

"Isso não mexe com os jogadores, nem com a equipa, que está completamente blindada. Há uma proteção extraordinária do que pode surgir na comunicação social, e o rendimento da equipa prova que continua a ser competente dentro de campo, e que vai conseguir os seus objetivos", analisou Vítor Paneira.