A coordenadora do BE, Catarina Martins, disse hoje que as negociações com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) "não estão fechadas" e serão até ao "último momento", havendo este fim de semana "reuniões muito importantes".

À margem de uma visita ao Centro de Acolhimento Temporário para Refugiados, em Lisboa, Catarina Martins foi questionada sobre as negociações para o OE2019 e quais as medidas que o BE já teria fechado com o Governo, um dia depois de o PCP ter anunciado o acordo com o Governo sobre diferentes matérias orçamentais.

"Ainda há três dias até à entrega do Orçamento do Estado. Não é novidade, já o tenho dito, nós preferíamos ter fechado estes dossiês com mais tempo, mas a negociação vai-se arrastando e o Bloco de Esquerda prefere negociar mesmo até ao final para conseguirmos, julgo eu, convergências importantes e medidas que podem fazer a diferença na vida das pessoas", começou por dizer.