Governo

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, considerou hoje que as "Forças Armadas não são nem devem ser suscetíveis de querelas político-partidárias", manifestando respeito pela decisão de Azeredo Lopes de se demitir do cargo de ministro da Defesa.

"O senhor ministro da Defesa entendeu não ter condições para continuar a exercer o cargo e o PS respeita a sua decisão, mas quero aqui sublinhar, como sempre, que o PS sempre defendeu o respeito pelas Forças Armadas e o respeito pelo funcionamento das instituições", defendeu Ana Catarina Mendes, em declarações à agência Lusa.

Para o PS, "as Forças Armadas não são nem devem ser suscetíveis de querelas político-partidárias".