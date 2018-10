Actualidade

O reforço financeiro dos apoios sustentados e a simplificação dos formulários das candidaturas são algumas das recomendações incluídas no relatório do grupo de trabalho para propor alterações ao modelo de apoio às artes, hoje entregue ao Ministério da Cultura.

O documento está disponível no Portal do Governo, depois de ter sido entregue no gabinete do ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, que agradeceu, em comunicado, a participação de todos os agentes do setor que contribuíram com as suas propostas.

O Grupo de Trabalho sobre o Modelo de Apoio às Artes foi criado em junho, por proposta do ministro da Cultura, com o objetivo de analisar o modelo que entrou em vigor este ano, e que, em abril, provocou uma grande contestação no setor.