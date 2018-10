Actualidade

O Presidente da República agradeceu hoje aos portugueses os esforços destes anos, que permitiram a decisão de mais uma agência internacional de notação financeira de subir o 'rating' atribuído a Portugal.

Numa nota publicada no 'site' da Presidência, o chefe de Estado sublinha que esta agência, a norte-americana Moody's, foi "a última a reconhecer" a recuperação do país e "a reconhecer agora que o investimento em Portugal é credível e com futuro".

A agência de notação financeira Moody's subiu hoje o 'rating' de Portugal para 'Baa3', com perspetiva estável, retirando o país do 'lixo'.