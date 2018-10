Actualidade

A Associação Plateia defendeu hoje que as "boas intenções" do Governo no setor das artes devem ir além das alterações do novo modelo de apoio e ser "caucionadas por um reforço claro das dotações orçamentais das artes e cultura".

Num comunicado hoje divulgado, a associação que representa estruturas artísticas na região metropolitana do Porto comentou a entrega do relatório final do Grupo de Trabalho para aperfeiçoamento do modelo de apoio às artes ao ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes.

Contactado pela agência Lusa, Carlos Costa, da direção da Plateia, sobre pontos concretos que os agentes culturais tenham concluído para alterar, indicou os termos de abertura dos concursos, as comissões de apreciação e avaliação, os critérios de apreciação das candidaturas, as tipologias de programas de apoios e a simplificação dos procedimentos das candidaturas.