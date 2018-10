ModaLisboa

A coleção em tons primaveris de Ricardo Preto contrastou, hoje, com as propostas mais 'sombrias' de David Ferreira e de Valentim Quaresma, na 'passerelle' montada do Pavilhão Carlos Lopes, no âmbito da 51.ª edição da ModaLisboa.

A coleção "Now" de Ricardo Preto foi a última a ser apresentada no segundo dia da 51.ª edição da ModaLisboa.

Para a primavera do próximo ano, Ricardo Preto apostou numa coleção "muito feminina", que é "uma continuação das características da marca Ricardo Preto, que é um 'effortless chic' [algo como chique sem esforço, em português]".