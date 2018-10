Actualidade

O departamento de pesquisa económica do banco Standard prevê um crescimento de 3,5% para Moçambique este ano e 3,7% em 2019, principalmente devido ao aumento da confiança nos progressos no processo de paz.

No mais recente relatório sobre as economias da África subsaariana, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que "a previsão de crescimento do PIB para 2018 e 2019 é de 3,5% e 3,7%, devido ao abrandamento da política monetária mais prudente que o antecipado".

No documento, explicam que "a maior parte da aceleração esperada no PIB é atribuível ao aumento da confiança associada com os progressos no processo de paz".