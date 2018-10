Actualidade

O escritor angolano Kalaf Epalanga, que vai estar hoje na Feira do Livro de Frankfurt, considera que a literatura portuguesa "está a crescer", mas "deve sair da zona de conforto".

O escritor e músico vai estar na que é considerada uma das maiores feiras do livro do mundo, para uma conversa sobre a Língua Portuguesa, com os autores Isabela Figueiredo e João Paulo Cuenca.

"Para mim é viver o fervilhar de uma grande feira literária. Ter a oportunidade de ouvir outros escritores e estar em contacto com a indústria da literatura. Sou recente nessas andanças, então é essa a minha expectativa", sublinha Kalaf Epalanga.