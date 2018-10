Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram na sequência da explosão de uma bomba, na sexta-feira, durante uma cerimónia de casamento na província de Logar, este do Afeganistão, adiantaram as autoridades do país, citadas pela Associated Press (AP).

Shah Poor Ahmadzai, o porta-voz do chefe da polícia daquela província, adiantou também que sete outras pessoas ficaram feridas no ataque que aconteceu ao final do dia de sexta-feira, no distrito de Mohammad Agha e que ainda não foi reivindicado.

Mohammad Naser Ghairat, um conselheiro provincial de Logar, confirmou o número de vítimas mortais, acrescentando que a bomba foi colocada perto da casa onde decorria o casamento, visando os convidados da cerimónia.