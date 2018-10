Actualidade

O pianista Filipe Pinto-Ribeiro vai tocar em Los Angeles, Califórnia, um programa com obras de Vianna da Motta, compositor de quem se assinala a dupla efeméride dos 150 anos do seu nascimento e dos 70 da sua morte.

No domingo, Filipe Pinto-Ribeiro toca na Igreja Metodista Unida, no âmbito do ciclo "Seconds Sundays at Two", e, na segunda-feira, no Classical Underground.

Nos dois recitais, o pianista apresenta o mesmo programa constituído por Fantasia, de Mozart, a Sonata "Appassionata", de Beethoven, as canções I, VI e VII dos "Anos de Peregrinação", de Liszt, e ainda, deste compositor húngaro, a "Rapsódia Húngara n.º 12", além de duas peças de Vianna da Motta.