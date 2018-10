Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou hoje que a "janela de oportunidades" está a fechar-se para reformas, à medida que os riscos económicos aumentam, incitando os países a não desvalorizarem artificialmente a sua moeda.

Membros do Comité Monetário e Financeiro Internacional (IMFC), o fórum político do FMI, emitiram as suas recomendações num comunicado fechando a reunião anual do Fundo e do Banco Mundial em Bali, depois de uma semana de oscilação nos mercados financeiros mundiais.

"Com uma janela de oportunidades que se fecha, é necessário avançarmos, com urgência, com as políticas e reformas necessárias para o crescimento e a prevenção de riscos", refere-se no comunicado.