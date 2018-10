Actualidade

O crescimento do número de estudantes no Instituto Politécnico de Bragança (IPB) está a gerar novos negócios numa cidade onde há muita casa vazia em paralelo com dificuldades no arrendamento.

A constatação é feita pelo presidente do instituto, Orlando Rodrigues, que falou à Lusa das novas empresas criadas no seio do próprio politécnico que angariam quartos para arrendar e prestam serviços a estudantes, sobretudo estrangeiros, que são quase um terço dos cerca de oito mil alunos.

"A nossa cidade [Bragança] tem muito alojamento, há muita casa vazia, o alojamento é barato comparado com o resto do país, mas o alojamento a estudantes tem algumas especificidades: as pessoas ou já estão no mercado e têm tudo preparado e estão habituados a passar recibo, etc, ou hesitam muito em pôr as casas no mercado porque têm medo dos estragos, do ruído, das questões fiscais em volta disso", observou o presidente do IPB.