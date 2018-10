Actualidade

O Brasil tem que continuar a sua agenda de reformas para garantir um maior crescimento da economia e controlar a inflação, disse hoje em Bali, Indonésia, o presidente do Banco Central daquele país.

Ilan Goldfajn, que participou numa conferência no âmbito dos Encontros Anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Bali, lembrou que o Brasil está a recuperar daquela que foi a maior recessão dos tempos modernos e que tem vivido um período "de menor intervenção na economia" sob o Governo de Michel Temer.

À agência Lusa, o líder do Banco Central brasileiro recusou-se a comentar o impacto de mudanças na política económica que venham a resultar das eleições que colocam frente-a-frente, na segunda volta, os candidatos Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita), e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT).