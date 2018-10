Actualidade

A explosão de um motociclo armadilhado durante um comício de uma candidata às legislativas de 20 de outubro no Afeganistão fez pelo menos 12 mortos e 32 feridos, anunciou um porta-voz da polícia, Khalil Assir.

As vítimas são civis e membros das forças de segurança, precisou.

O atentado ocorreu durante um comício de Nazefa YoussefiBek, no distrito de Rustaq, na província de Takhar, no nordeste do país.