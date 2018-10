Moçambique/Autárquicas

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, venceu as eleições no segundo maior município do país, segundo resultados oficiais divulgados hoje, depois de a oposição ter anunciado que tinha conquistado aquele município.

Os dados divulgados no portal conjunto na Internet do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE) e da Comissão Nacional de Eleições (CNE) anuncia que a Frelimo obteve 48,05% dos votos contra 47,28% da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

A Frelimo ganhou por uma diferença de 2.197 votos (137.875 contra 135.678).