São Tomé/Eleições

Os antigos presidentes de São Tomé e Príncipe Miguel Trovoada e Pinto da Costa apelaram hoje à serenidade, face à "tensão política e social reinante", e propuseram um encontro entre todos os partidos que participaram nas eleições legislativas.

Num comunicado divulgado hoje em São Tomé, os dois antigos presidentes e também o antigo presidente da Assembleia Nacional Leonel Mário d'Alva afirmam-se "profundamente preocupados com o elevado nível de tensão política e crispação social que se instalou no país", após as legislativas, autárquicas e regional do Príncipe de 07 de outubro, "com a ocorrência de episódios de uma rara violência nunca antes registados na história" desta "jovem democracia".

Para estes políticos históricos, "a persistência desse clima apresenta riscos de agravamento, com consequências imprevisíveis e incontroláveis, suscetíveis de pôr em causa a coesão social, a segurança das pessoas e dos seus bens, assim como a boa imagem de São Tomé e Príncipe no plano internacional".