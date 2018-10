OE2019

O BE anunciou hoje ter chegado a acordo com o Governo para um conjunto de medidas de corte de custos que "terá um efeito significativo" na fatura da luz, como uma redução de 5% em 2019 e 2020.

"Estabelecemos um objetivo de início: é necessário reduzir a fatura da eletricidade em Portugal e consideramos que esse objetivo foi alcançado através destas negociações, através de um conjunto de medidas que, somadas, conseguirão cumprir esse objetivo de redução e que têm várias componentes", anunciou a deputada do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua.

Em conferência de imprensa esta manhã na sede do partido, em Lisboa, sobre as medidas para o Orçamento do Estado para 2019 em relação às quais os bloquistas chegaram a acordo esta madrugada em reunião com o primeiro-ministro, Mariana Mortágua disse que o impacto estimado do "conjunto destas medidas é de 5% ao ano", explicando que "caberá à ERSE na sua decisão e consideração tomar em conta o conjunto das medidas" para a formação da fatura da luz.