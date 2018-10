OE2019

O BE anunciou hoje que chegou a acordo com o Governo para que, no próximo Orçamento do Estado, o IVA do espetáculo reduza dos atuais 13% para os 6%, "um incentivo importante para as artes e para a cultura".

A deputada do BE Mariana Mortágua anunciou hoje um conjunto de medidas em relação às quais o partido chegou a acordo para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), numa reunião que terminou já na madrugada, com a presença do primeiro-ministro, António Costa.

O BE conseguiu assim inscrever no OE2029 "a redução do IVA do espetáculo para 6%".