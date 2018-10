Actualidade

O médio Danilo, futebolista do FC Porto, afirmou hoje, em vésperas do particular na Escócia, em Glasgow, que regressar à seleção portuguesa, após prolongada ausência por lesão, "é uma grande vitória".

O internacional luso está totalmente recuperado de uma rotura no tendão de Aquiles, que o afastou vários meses dos relvados e o impediu de participara no Mundial de 2018, na Rússia.

"Não foram momentos fáceis da minha carreira, foi talvez o momento mais difícil que passei enquanto jogador de futebol, mas um momento que encarei com naturalidade. O mais importante era focar-me na recuperação e voltar ao nível exigível para poder regressar a este lugar onde estou", confessou.