OE2019

A Associação Académica de Coimbra (AAC) congratulou-se hoje com o anúncio da redução do teto máximo das propinas em 212 euros, fixando-se nos 856 euros, considerando a decisão "pioneira" e "histórica".

O Bloco de Esquerda (BE) anunciou hoje que chegou a acordo com o Governo para que, no Orçamento do Estado para 2019, o teto máximo das propinas fique nos 856 euros, menos 212 euros do que o valor aplicado atualmente.

"É uma excelente notícia para todos aqueles que lutaram pela extinção [das propinas] em mais de 25 anos, desde que foi introduzida como mecanismo de financiamento. É um primeiro passo, mas não pode ser o último", disse hoje à agência Lusa o presidente da direção-geral da AAC, Alexandre Amado.