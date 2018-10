OE2019

O BE acordou hoje com o Governo que, no próximo Orçamento do Estado, mais três mil desempregados de longa duração, com idade superior a 52 anos, tenham acesso ao subsídio social de desemprego, alargando as condições de recurso.

Em conferência de imprensa para anunciar as medidas acordadas esta madrugada com o Governo e a inscrever no Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), a deputada do BE Mariana Mortágua adiantou uma das medidas do pacote de Segurança Social e pensões é relativa a uma "prestação ponte para os desempregados que pretende responder a uma situação muito concreta".

"Queremos responder à realidade dos desempregados de longa duração, pessoas que esgotaram o subsídio de desemprego, que têm mais de 52 anos, que já não conseguem encontrar emprego, mas também não conseguem caber dentro das formas muito restritivas da condição de recursos", explicou.