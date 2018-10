Mau tempo

O INEM vai ativar às 16:00 de hoje a Sala de Situação Nacional para acompanhar e articular com as restantes entidades de proteção civil os efeitos da passagem do furação Leslie por Portugal.

"O INEM vai ativar a sua sala de situação nacional a partir das 16:00 decorrente do briefing que teve lugar esta manhã no centro de coordenação nacional operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), onde foi emitido um conjunto de informações e a elevação para laranja do estado de alerta especial para os agentes de proteção de civil", disse à agência Lusa Bruno Borges, coordenador da UPEC (unidade do INEM que gere os eventos mais complexos).

O mesmo responsável adiantou que, em função do alerta laranja, o Instituto Nacional de Emergência Médica "elevou também a capacidade de monitorização e acompanhamento das ocorrências" que se possam registar no país.