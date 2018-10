Actualidade

O furacão Leslie obrigou hoje a alterações na organização das provas de atletismo da maratona e da meia maratona de Lisboa, que terão as partidas atrasadas em uma hora.

A previsão climatérica de chuva e ventos fortes para a noite de hoje e a madrugada de domingo obrigaram a uma reunião de urgência entre as autoridades (Proteção Civil, a Polícia de Segurança Pública e a Lusoponte) e a organização da Maratona e da Meia Maratona de Lisboa, de onde saiu a decisão de proceder as várias alterações, especialmente na meia e na mini maratona, que terá a sua partida num local diferente, no IC2, em vez de ser no tabuleiro da ponte Vasco da Gama, e atrasada em uma hora, passando das 10.30 horas, para as 11.30 horas.

A estrutura de transportes para os corredores da meia e da mini manter-se-á, com os autocarros a partir do Parque das Nações, junto à estação do Oriente.