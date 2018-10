Mau tempo

A EDP Distribuição ativou hoje o estado de alerta em Portugal continental devido ao furacão Leslie, reforçando as equipas operacionais de prevenção e suspendendo os cortes de eletricidade programados.

O estado de alerta entrou em vigor às 18:00, refere a empresa numa nota de imprensa, acrescentando que a concentração de meios será feita nas "zonas onde se espera maior impacto" da tempestade.

A EDP Distribuição justifica as medidas com a previsão de condições do tempo adversas, com a aproximação do furacão Leslie, que deverá atingir o território continental como depressão pós-tropical, em particular fortes rajadas e chuva intensa, "sobretudo nas zonas a norte de Lisboa".