OE2019

O Governo aprovou hoje a proposta de Orçamento do Estado para 2019, o relatório e as Grandes Opções do Plano e o Quadro Plurianual de Programação Orçamental, disse à agência Lusa fonte oficial do executivo.

A reunião do Conselho de Ministros para aprovar a proposta de Orçamento começou pelas 11:00 e terminou por volta das 22:00.

O documento será entregue no parlamento na segunda-feira.