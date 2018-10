Actualidade

A final do Campeonato da Europa feminino de hóquei em patins de 2018 entre Portugal e Espanha está interrompida devido a uma falha no sistema de iluminação do Pavilhão Municipal da Mealhada.

O encontro está interrompido há cerca de 15 minutos, quando faltavam jogar 2.41 minutos e numa altura em que a Espanha vencia por 3-2, na sequência de falhas sucessivas nos holofotes principais do pavilhão.

Durante a interrupção, a GNR retirou os espetadores de uma das bancadas, uma vez que as chapas que revestem o recinto naquela local corriam o risco de se soltar, devido à força do vento.