Mau tempo

A Autoestrada do Norte (A1) foi na noite de sábado cortada ao trânsio, ao quilómetro 163, no nó de Soure, sentido norte/sul, devido à queda de uma árvore na via, informaram a Brisa e a GNR.

"A Brisa informa que, por motivo de queda de árvore na via, devido ao vento, o trânsito está cortado a A1 - Autoestrada do Norte, no sentido norte / sul, ao km 163,3", refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Fonte da GNR acrescentou que na A1, ao quilómetro 191, no sentido sul/norte, na zona da Mealhada, distrito de Aveiro, há uma viatura imobilizada na estrada e uma árvore caída na via, e ao quilómetro 180, no entido sul/norte, na zona de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra, há sinais de trânsito caídos na via.