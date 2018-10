Mau tempo

A final do Europeu feminino de hóquei em patins de 2018 entre Portugal e Espanha foi no sábado suspensa, a 2.13 minutos do fim, devido a uma falha generalizada no fornecimento de energia elétrica na Mealhada, onde decorre a prova.

O encontro esteve interrompido durante cerca de 15 minutos, quando faltavam jogar 2.41, na sequência de falhas sucessivas nos holofotes do Pavilhão Municipal da Mealhada, tendo sido retomado por breves instantes, antes de ser tomada a decisão de o suspender.

Contactada pela agência Lusa, a organização da prova recusou prestar qualquer informação sobre a data e o local em que serão disputados os minutos finais da partida, caso seja essa a opção escolhida.