Mau tempo

A tempestade pós-tropical Leslie originou, até às 02:10 de hoje, em Portugal Continental, perto de 1.500 ocorrências, a maioria resultantes da queda de árvores e de estruturas, sobretudo nos distritos de Coimbra e Leiria, segundo a Proteção Civil.

Até às 02:10, foram registadas 1.447 ocorrências, que obrigaram a empenhar 4.355 operacionais e 1.335 viaturas, disse à Lusa o comandante Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Entre as ocorrências, o comandante destacou 890 quedas de árvore e mais de 300 quedas de estruturas, "todas relacionadas com a força do vento".