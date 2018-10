Mau tempo

O trânsito nas principais estradas de Coimbra, o distrito mais afetado pela passagem da tempestade Leslie, já foi restabelecido, disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.

De acordo com a mesma fonte, ainda estão a ser contabilizadas as "muitas ocorrências" no distrito, na sua maioria resultantes de quedas de árvores e de estruturas.

Relativamente ao trânsito nas estradas auxiliares, a GNR remeteu a informação para mais tarde.