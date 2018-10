Actualidade

Portugal deve ser mais independente da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI) no que diz respeito a questões de política orçamental e económica, defende um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

O documento, a que a Lusa teve acesso, da autoria de Abel Mateus, André Azevedo Alves, Catarina Leão, Francesco Franco, José Tavares e Rita Calçada Pires, deu conta dos erros cometidos no passado em termos de contas públicas e controlo da dívida e apontou o dedo, entre outros culpados, à dependência das instituições internacionais.

"O país tem que ser capaz de formular as suas próprias políticas. Não pode confiar apenas na Comissão Europeia ou no FMI. Instituições como o Banco de Portugal ou o GPEARI [Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais] do Ministério das Finanças são fundamentais para a formulação da política económica de curto prazo do país", pode ler-se no estudo, designado "Orçamento, economia e democracia: Uma proposta de arquitetura institucional".